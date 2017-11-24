Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Deplasmanda Ludogorets Razgrad'ı yenerek Avrupa Ligi'nde grubundan çıkma şansını son maça taşıyan Medipol Başakşehir, karşılaşma sonrası rotasyon eleştirilerine esprili bir dille tepki gösterdi.
Medipol Başakşehir Kulübü, 2-1 kazandıkları Ludogorets Razgrad mücadelesinin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Bu sezon Avrupa'da rotasyon yaptığı gerekçesiyle birçok kez eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı'ya yöneltilen iddialar üzerine yapılan paylaşımda, "Keşke Emre ile Adebayor'u da oynatsaydık da, daha fazla ülke puanı kazansaydık!" denildi. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.
Bu sezon Avrupa'da rotasyon yaptığı gerekçesiyle birçok kez eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı'ya yöneltilen iddialar üzerine yapılan paylaşımda, "Keşke Emre ile Adebayor'u da oynatsaydık da, daha fazla ülke puanı kazansaydık!" denildi. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:06
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