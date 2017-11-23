 Ludogorets - Başakşehir | CANLI – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Ludogorets - Başakşehir | CANLI

    Ludogorets - Başakşehir | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, bu akşam Ludogorets deplasmanına konuk oluyor.

    Dört maç sonunda 2 puanı bulunan turuncu-lacivertlilerin, gruptan çıkma şansını sürdürmek için 8 puanı bulunan lider Ludogorets'i mağlup etmekten başka şansı yok. Deplasmandaki olası bir puan kaybı, Abdullah Avcı'nın ekibinin Avrupa kupalarına veda etmesi anlamı taşıyacak.

    İŞTE 11'LER
    Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Gökhan, İrfan Can, Kerim, Visca, Napoleoni, Mevlüt
    Ludogorets: Renan, Cicinho, Plastun, Moti, Natanael, Abel, Goralski, Marcelinho, Wanderson, Lukoki, Misidjan

    AVRUPA'DAKİ 15. MAÇ
    Turuncu-lacivertliler, Ludogorets karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 15. kez sahada yer alacak.
    Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 7 maçta, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

    Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.

    EN GOLCÜ İSİM VİSCA
    İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 14 maçta fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 23 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 5 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.
    Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Adebayor, Napoleoni ve Doka imza attı.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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