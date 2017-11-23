Ludogorets - Başakşehir | CANLI

Dört maç sonunda 2 puanı bulunan turuncu-lacivertlilerin, gruptan çıkma şansını sürdürmek için 8 puanı bulunan lider Ludogorets'i mağlup etmekten başka şansı yok. Deplasmandaki olası bir puan kaybı, Abdullah Avcı'nın ekibinin Avrupa kupalarına veda etmesi anlamı taşıyacak.



İŞTE 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Gökhan, İrfan Can, Kerim, Visca, Napoleoni, Mevlüt

Ludogorets: Renan, Cicinho, Plastun, Moti, Natanael, Abel, Goralski, Marcelinho, Wanderson, Lukoki, Misidjan





AVRUPA'DAKİ 15. MAÇ

Turuncu-lacivertliler, Ludogorets karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 15. kez sahada yer alacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 7 maçta, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.



Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 14 maçta fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 23 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 5 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Adebayor, Napoleoni ve Doka imza attı.