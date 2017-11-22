Başakşehir kafilesi Bulgaristan'da

Medipol Başakşehir kafilesini Varna Havalimanı'nda Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol karşıladı. Kafile buradan otobüsle, maçın yapılacağı Razgrad kentine hareket etti. Havalimanında futbolculardan imza alan koleksiyoncu Stefan Ivanov, takımı karşılamaya gelmek için 7 saat yolculuk yaptığını söyledi.

Varna çevresinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlar da çocuklarıyla beraber futbolcularla fotoğraf çekildi. Medipol Başakşehir, Razgrad'daki Ludogorets Arena'da akşam saatlerinde maç öncesi son idmanını yapacak.