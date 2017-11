UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşacak olan maçı öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Değişik ve planlı organizasyonlar içerisinde hazırlanmaya çalıştıklarını belirten Avcı, deneyimi olan Lugorets'in son 6 sezondur liginde şampiyon ve Avrupa'da tecrübeye sahip olduğunun altını çizdi. Avcı'nın "Bu yarışın içinde sonuna kadar olmak istiyoruz. Yarın kazanmak ve bunu bir sonraki Braga maçına taşımak; son maç öncesi de şansımızı sürdürmek istiyoruz. Kulüp olarak bir deneyim ve ülke puanına bir katkı olacak. Sonuna kadar bunun içerisinde olmak istiyoruz. Geçen haftayı kapattık. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Biz iyi durumdayız. Sakatlarımız var, tedaviler ama mevcut kadro her zaman birbirini tamamlıyor. Bir sistem takımı olduğumuz için hep oyunun içinden iyi çıktık. Yarın da bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.Takımdaki eksikler hakkında da bilgi veren Avcı, "Clichy, Adebayor; hepsi çok değerli ve önemli oyuncular. Geçen hafta da Mahmut, Emre ve Tunay'ın sakatlığı vardı. Şu anda da devam ediyor. Egemen ve Chedjou uzun süredir sakat. Mehmet Batdal iki hafta sonra başlayacak. Clichy dün akşam MR sonrası tedaviye alındı. Adebayor'un gribal bir durumu var. Her zaman yetenekli ve değerli oyuncular aranır. Elimizdeki kadro ile her zaman iyisini yaptık, iyisini yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.