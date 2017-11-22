Avcı: "Şansımızı sürdürmek istiyoruz"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ludogorets, maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Şansımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Değişik ve planlı organizasyonlar içerisinde hazırlanmaya çalıştıklarını belirten Avcı, deneyimi olan Lugorets'in son 6 sezondur liginde şampiyon ve Avrupa'da tecrübeye sahip olduğunun altını çizdi. Avcı'nın "Bu yarışın içinde sonuna kadar olmak istiyoruz. Yarın kazanmak ve bunu bir sonraki Braga maçına taşımak; son maç öncesi de şansımızı sürdürmek istiyoruz. Kulüp olarak bir deneyim ve ülke puanına bir katkı olacak. Sonuna kadar bunun içerisinde olmak istiyoruz. Geçen haftayı kapattık. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Biz iyi durumdayız. Sakatlarımız var, tedaviler ama mevcut kadro her zaman birbirini tamamlıyor. Bir sistem takımı olduğumuz için hep oyunun içinden iyi çıktık. Yarın da bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.
"Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya devam edeceğiz"
Takımdaki eksikler hakkında da bilgi veren Avcı, "Clichy, Adebayor; hepsi çok değerli ve önemli oyuncular. Geçen hafta da Mahmut, Emre ve Tunay'ın sakatlığı vardı. Şu anda da devam ediyor. Egemen ve Chedjou uzun süredir sakat. Mehmet Batdal iki hafta sonra başlayacak. Clichy dün akşam MR sonrası tedaviye alındı. Adebayor'un gribal bir durumu var. Her zaman yetenekli ve değerli oyuncular aranır. Elimizdeki kadro ile her zaman iyisini yaptık, iyisini yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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Mesut’u F.Bahçe’ye Almanlar da yazdı
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li FB adi altinda bos bos konusanlar var sanki FB kimseyi almadida mesutu alamayacak aldigindada kacacak delik olmadik bahane ararsiniz
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 8
Yorum
aslan Fenerbahcem bu basarinin da üstüne cikacaktir seneye iyi bir yapilanmayla hedefimiz CL sampiyonlugu.Sonra herkes bizi konuscak gerisi hikaye
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 5
Yorum
gerçekobjektif Dirar varken aatıfı yazanlar futbol bilgisi olmayan cahillerdir , NET.
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