Başakşehir’e Çek, Konya’ya Rus hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Medipol Başakşehir'in Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak müsabakayı Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Atiker Konyaspor'un I Grubu'nda sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile oynayacağı maçta Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev görev alacak.