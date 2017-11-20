Başakşehir’den 10 ay sonra 5 gol
Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 10 ay sonra bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonunda iki müsabakada daha 5 gol atma başarısı göstermişti. Ligin 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 5-0 ile geçen turuncu-lacivertli takım, 9. haftada da evinde oynadığı Akhisarspor mücadelesinden de 5-1'lik galibiyetle sahadan ayrılmayı başarmıştı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:15
-
3’ü Terim’ci, 3’ü karşı
Toplam 5
Yorum
gs terimi istemeyenler siz kimsiniz ? nasıl gs lı sınız?
-
40 metreden kendi kalesine gol attı! | İZLE
Toplam 2
Yorum
1903 O atmamis çuval kaleci yemiş.
-
İşte penaltı pozisyonu...
Toplam 16
Yorum
arikan273861 allah aşkına maçı izlememiş olsanız bile gözünüzdemi yok fotoğrafı görmüyormusunuz. ellerine bakın numanın.
Başakşehir’den 10 ay sonra 5 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.