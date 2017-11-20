Galatasaray'ı 5 golle deviren ve rakibi ile aynı puana ulaşan Medipol Başakşehir galibiyeti primle kutluyor. Başkan Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'a 5 gol atan futbolcularına 100'er bin TL prim dağıtacak.

İstanbul ekibi normalde deplasman galibiyetlerinde 30'ar bin TL, iç sahada ise 20'şer bin TL veriliyor. Gümüşdağ'ın bu primlere geçtiğimiz hafta alınan Y.Malatya galibiyetini de eklediği iddia edildi.