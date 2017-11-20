Başakşehir galibiyeti primle kutluyor
Medipol Başakşehir, Galatasaray galibiyeti sonrası futbolculara 100'er bin TL prim dağıtma kararı aldı.
Galatasaray'ı 5 golle deviren ve rakibi ile aynı puana ulaşan Medipol Başakşehir galibiyeti primle kutluyor. Başkan Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'a 5 gol atan futbolcularına 100'er bin TL prim dağıtacak.
İstanbul ekibi normalde deplasman galibiyetlerinde 30'ar bin TL, iç sahada ise 20'şer bin TL veriliyor. Gümüşdağ'ın bu primlere geçtiğimiz hafta alınan Y.Malatya galibiyetini de eklediği iddia edildi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:24
-
Denayer için karar verildi
Toplam 1
Yorum
gs hava topuna çıkamayan savunma yapamayan savumacı mı olur
-
İsmail çıldırttı
Toplam 1
Yorum
veli saygın Aykut Hocam, alt yapıdan oyuncu al solbeke. Ya da topal, josef, dirar'dan birini çek. İk ve Ha'dan hayır yok.Başın ağrımasın.
-
Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi
Toplam 1
Yorum
bjk bunlar güzel şeyler, futbol taraftarlıktan önce bir seyir oyunu. güzel futbol güzel gol varsa izlenir tepki verilir.
Başakşehir galibiyeti primle kutluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.