 Gümüşdağ: Yine iyiydik – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gümüşdağ: Yine iyiydik

    Gümüşdağ: Yine iyiydik
    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ müthiş oynadıklarını söyledi. Gümüşdağ, "Müthiş oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Galatasaray'a top oynatmadık. Sezon sonunda arzu ettiğimiz yere gitmek istiyoruz" dedi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gümüşdağ: Yine iyiydik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.