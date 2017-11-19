Avcı: Şampiyonluk adayıyız

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Abdullah Avcı iddialı konuştu. Avcı, "Maç öncesi kadrolar elimize geldiğinde Galatasaray'ın nasıl oynayacağını tespit ettik. Ona göre oynadık. Galatasaray duran toplardan golleri yemişti. Bizde 45 dakikaya yakın duran top yaptık. Sağlıklı giden saygı gören bir takımız. Bugün Kadıköy'de kazanabiliyorsan, Beşiktaş'a üstün oynayabiliyor ve Galatasaray'ı farklı yenebeliyorsan evet biz de şampiyonluk adayıyız" dedi.