 Avcı: Şampiyonluk adayıyız – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Avcı: Şampiyonluk adayıyız

    Avcı: Şampiyonluk adayıyız
    BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Abdullah Avcı iddialı konuştu. Avcı, "Maç öncesi kadrolar elimize geldiğinde Galatasaray'ın nasıl oynayacağını tespit ettik. Ona göre oynadık. Galatasaray duran toplardan golleri yemişti. Bizde 45 dakikaya yakın duran top yaptık. Sağlıklı giden saygı gören bir takımız. Bugün Kadıköy'de kazanabiliyorsan, Beşiktaş'a üstün oynayabiliyor ve Galatasaray'ı farklı yenebeliyorsan evet biz de şampiyonluk adayıyız" dedi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avcı: Şampiyonluk adayıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.