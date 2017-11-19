Afrika aslanı kükredi
Adebayor, biri penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle gecenin kahramanı oldu. 90 dakika kendisini marke eden G.Saray’ın demir adamı Maicon bile durduramadı
Yine duran top
Öte yandan Galatasaray yine bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol yerken Başakşehir'in kaleyi bulan ilk iki şutu da gol oldu. Sarı-kırmızılı takım, rakibinden 2 kafa golü yerken kalesinde gördüğü 14 golün 7'sini duran toplardan yedi. Aslan geçen yıl da kafa gollerine engel olamıyordu.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:30
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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