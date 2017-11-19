Afrika aslanı kükredi

Adebayor, biri penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle gecenin kahramanı oldu. 90 dakika kendisini marke eden G.Saray’ın demir adamı Maicon bile durduramadı

BAŞAKŞEHİR'in Togolu golcüsü Adebayor, dün gece yine iş başındaydı. Sahada ayak basmadık yer bırakmayan tecrübeli forvet attığı 3 golle zaferin mimarı oldu. Galatasaray'ın bu sezon savunmadaki bel kemiği Maicon'un durdurmaya çalıştığı 33 yaşındaki futbolcu, Brezilyalı rakibini birçok kez mat etti. Maicon özellikle ilk yarıdaki duran toplarda her pozisyonda soluğu Adebayor'un yanında alsa da Başakşehirli oyuncu gollerini atarak bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.



Yine duran top

Öte yandan Galatasaray yine bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol yerken Başakşehir'in kaleyi bulan ilk iki şutu da gol oldu. Sarı-kırmızılı takım, rakibinden 2 kafa golü yerken kalesinde gördüğü 14 golün 7'sini duran toplardan yedi. Aslan geçen yıl da kafa gollerine engel olamıyordu.



