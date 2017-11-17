Dört Büyükler’e 18 maçta 1 yenilgi

SÜPER Lig'de yarın evinde lider G.Saray'ı konuk edecek M.Başakşehir, 'Dört Büyükler'e kabus oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 2016'dan beri ligde ve kupada, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon ile oynadığı son 18 maçta 1 kez yenildi. Turuncu-lacivertliler, tek yenilgisini geçen sezonun 2. yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.