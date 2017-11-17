 Dört Büyükler’e 18 maçta 1 yenilgi – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Dört Büyükler’e 18 maçta 1 yenilgi

    Dört Büyükler’e 18 maçta 1 yenilgi
    SÜPER Lig'de yarın evinde lider G.Saray'ı konuk edecek M.Başakşehir, 'Dört Büyükler'e kabus oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 2016'dan beri ligde ve kupada, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon ile oynadığı son 18 maçta 1 kez yenildi. Turuncu-lacivertliler, tek yenilgisini geçen sezonun 2. yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:05
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