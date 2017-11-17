Başakşehir'de hedef galibiyet

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, son 4 maçta 3 kez mağlup ettiği rakibini bu sefer de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in 12. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir, 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu elde ettiği 26 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ı konuk edecek. 18 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.



Başakşehir yenilmiyor

Abdullah Avcı'nın öğrencileri adeta Galatasaray'ın korkulu rüyası oldu. Geçen sezon ligde sarı-kırmızılıları deplasmanda 2-1, evinde de 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirveye ortak olmak istiyor. Medipol Başakşehir, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Galatasaray ile oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 5 gol gördü.



Ligde son mağlubiyet 2015'te

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 7. haftasında 2-0'lık skorla aldı. Söz konusu dönemin ikinci yarısında ise rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan Başakşehir, o sene ligi 59 puanla 4. sırada bitirirken, Galatasaray da 51 puanla 6. sırada yer alışmıştı.



Avcı'nın kalesi yıkılmıyor

Medipol Başakşehir, ligde 27 maçtır evinde yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 7 beraberlik alan Avcı ve öğrencileri, yıkılmaz kale olan Fatih Terim Stadyumu'ndaki son mağlubiyetinde 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.