Başakşehir'de hedef galibiyet
Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, son 4 maçta 3 kez mağlup ettiği rakibini bu sefer de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Başakşehir yenilmiyor
Abdullah Avcı'nın öğrencileri adeta Galatasaray'ın korkulu rüyası oldu. Geçen sezon ligde sarı-kırmızılıları deplasmanda 2-1, evinde de 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirveye ortak olmak istiyor. Medipol Başakşehir, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Galatasaray ile oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 5 gol gördü.
Ligde son mağlubiyet 2015'te
Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 7. haftasında 2-0'lık skorla aldı. Söz konusu dönemin ikinci yarısında ise rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan Başakşehir, o sene ligi 59 puanla 4. sırada bitirirken, Galatasaray da 51 puanla 6. sırada yer alışmıştı.
Avcı'nın kalesi yıkılmıyor
Medipol Başakşehir, ligde 27 maçtır evinde yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 7 beraberlik alan Avcı ve öğrencileri, yıkılmaz kale olan Fatih Terim Stadyumu'ndaki son mağlubiyetinde 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:24
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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
uzman antrönör yav boşuna kasmayın oranız buranız yırtılır.spor olsun diye haftada 1 maça çıkın yeter. çünkü suni şampiyon belli.beşiktaşta avrupaya yönel
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 15
Yorum
Yerli İşte yerli futbolcu gez toz eğlen, az çalış yatarak çok para ol sonra yabancı kuralını eleştir, gerçek bu yerli futbolcular kalitesiz.
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Kriz kapıda!
Toplam 5
Yorum
analist yav ne krizi ne stresi relax olun rahat olun. haftada 1 maça çıkın yeter boşuna kasmayın suni şampiyon zaten belli.seneye lobinizi ayarlayın
Başakşehir'de hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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