Başakşehir, hücum hattına güveniyor
Medipol Başakşehir'de Galatasaray'a karşı 3'er golü bulunan Adebayor, Mehmet Batdal, Mossoro ve Visca gibi isimler hafta sonu oynanacak mücadelede turuncu-lacivertlilerin en etkili silahları olacak.
Başakşehir forması altında Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan 4 isim dikkat çekiyor. Mehmet Batdal, turuncu-lacivertli ekip ile sarı-kırmızılılara karşı çıktığı 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezonun başında takıma katılan dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor ise Galatasaray'a karşı sadece 2 maçta oynamasına rağmen sarı-kırmızı fileleri 3 defa havalandırdı. Marcio Mossoro ve Edin Visca da Cimbom'a karşı 3 gol atan isimler arasında bulunuyor.
Bu futbolcuların dışında kaptan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray kalesini 1 defa geçerken, yeni transferlerden Tunay Torun da Kasımpaşa ile sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele ettiği 6 maçta 1 gol sevinci yaşamıştı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:24
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Akbaba'ya hücum
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI AKBABA, KARABABA, KARTAL BAYKUŞ HEPSİ HİKAYE SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER BU SAATTEN SONRA Bİ HALT OLMAZ BOŞUNA TRNSFER YAPIPTA MASRAF YAPMA
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Solu ateşleyecek
Toplam 7
Yorum
pomak hiç seyretmediğin belli boş konuşma çok iyi bir oyuncu..
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 18
Yorum
BJK HALA YABANCIYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIN.BİDE O DÜŞERSE BU FUTBOLCULAR DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK PARA KAZANIP DAHA ÇOK GECE EĞLENCELERİNE TAKILABİLEC
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