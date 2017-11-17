 Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor

    Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertliler, 3 puan önündeki lider Galatasaray'ı mağlup ederek, rakibini yakalamak istiyor.

    Haftaya lider giren Galatasaray 26 puana sahip.

    - Caicara cezalı

    Medipol Başakşehir'de, sarı kart cezalısı Junior Caicara, Galatasaray'a karşı takımındaki yerini alamayacak.

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Brezilyalı oyuncunun yerine Uğur Uçar'a görev vermesi bekleniyor.

    Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu da maç günü netlik kazanacak. Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Mehmet Batdal ise Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.


    - Clichy, Attamah ve Mahmut ceza sınırında

    Medipol Başakşehir'de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Üç futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 13. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:51
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