Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertliler, 3 puan önündeki lider Galatasaray'ı mağlup ederek, rakibini yakalamak istiyor.
Haftaya lider giren Galatasaray 26 puana sahip.
- Caicara cezalı
Medipol Başakşehir'de, sarı kart cezalısı Junior Caicara, Galatasaray'a karşı takımındaki yerini alamayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Brezilyalı oyuncunun yerine Uğur Uçar'a görev vermesi bekleniyor.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu da maç günü netlik kazanacak. Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Mehmet Batdal ise Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
- Clichy, Attamah ve Mahmut ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üç futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 13. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:51
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Martin Linnes yolcu
Toplam 5
Yorum
hagi10 mariano nun alternatifi kim olcak adamı gönderiyosunuz. sağa mariano kaan ayhan...sola asamoah aziz behiç çok iyi olur lines ve lato gönder
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Fener Mesut için aportta
Toplam 3
Yorum
Futbol Feneri de listeye eklediniz ya daha bişi demiyorum, çok komik sadece...34 yaşında gelir ona bişi diyemem, gerçekçi olun.
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 4
Yorum
selçuk kafan 1960 larda kalmış.Ama F1 de yarışacaz öylemi.Bunada bireysel hata diyeceksin.Şansızlık diyorsun evet doğru.Tek şansızlığımız sen olman
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