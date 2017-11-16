 Lideri eli boş göndereceğiz – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Lideri eli boş göndereceğiz

    Lideri eli boş göndereceğiz
    M.BAŞAKŞEHİR'İN yıldız orta sahası Gökhan İnler, lider G.Saray'a gözdağı verdi. İnler, "G.Saray ile müthiş bir maç olacak. Evimizde oynayacağız, kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Her maçta olduğu gibi G.Saray'ı da yenmek istiyoruz" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:49
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