 Başakşehir’de Emre sevinci – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Başakşehir’de Emre sevinci

    Başakşehir’de Emre sevinci
    G.SARAY'LA evinde karşılaşacak M.Başakşehir'de Kaptan Emre Belözoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertliler'de Malatyaspor maçı kadrosunda yer almayan tecrübeli maestro, takımla çalışmalarını sürdürdü
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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