 Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Başakşehir'de maçı hazırlıkları

    Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli ekibin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanında sakatlığı süren takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayan kaptan Emre Belözoğlu, takımla çalışmalarını sürdürdü. Tedavisi süren Mehmet Batdal ise çalışmaya katılmadı. Antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Medipol Başakşehir, maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:23
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