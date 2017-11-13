Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekibin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanında sakatlığı süren Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayan kaptan Emre Belözoğlu, takımla çalışmalarını sürdürdü. Tedavisi süren Mehmet Batdal ise çalışmaya katılmadı. Antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:23
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Kayseri operasyonu
Toplam 8
Yorum
whocares Yasin, Tarık, Donk ve de monk kalsın, süper topçu onlar!!! Siz Linnesi verin!! Siz bu kafayla var ya...
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 6
Yorum
murat as koray sinan emrah başsan anadolu klüblerine kiralanmalı oynamalılar yoksa seviye yükselmez!
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Asamoah: Sözümden dönmem
Toplam 6
Yorum
aslan dört gözle bekliyoruz siyah inci :)
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