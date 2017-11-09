3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın altındaki Burger King'in açılışına, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla katılan Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapılan iş birliğinin iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Gümüşdağ, yabancı sınırlandırılması konusunda, "Yabancı futbolcu konusu başlı başına bir projedir. Yabancı sınırı koymakla Türk futbolunda yeni oyuncular yeşermez. Bunun birkaç ayağı var. Kulüplerin altyapıları, futbolun gelişimi, bunları hepsi bir proje. Geçen seneye kadar yabancı sınırı vardı da kaç tane oyuncu çıktı? Bu işe sadece bir açıdan bakmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda, yabancı sınırı koyulduğu zaman Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi oyuncuların bir anda çıkamayacağını savunan Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Kamuoyunu farklı bir yerde meşgul ediyoruz. Bu iş 5 yıllık bir planlamadır ama bunu bugün yapamayız. Buna gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak lazım. Bu hazırlık yapıldıktan sonra, Türkiye'nin ve Türk futbolunun menfaatine ne ise onu yapmaya hazırız. Futbol kulüplerinin çoğunun sözleşmeleri var. Bunlar 2-3 yıllık sözleşmeler ama bir geçiş süreci düşünülebilir ve gelecek için bir iyileştirme yapılabilir."

- "Yaş ortalaması yüksek bir takımız"

Göksel Gümüşdağ, bir gazetecinin, takımın Avrupa kupalarında rotasyonla sahaya çıkması yönündeki bir sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Biz 4 yıldır Avrupa'ya katılıyoruz. Bunun tecrübesini kazanmaya çalışıyoruz. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Süreç içinde zaman zaman hocanın teknik değerlendirmesiyle değişiklikler yapılabilir. Bunu çok doğal buluyoruz. Rotasyon denmesini anlamıyorum. Gökhan İnler, Kerim Frei ve Tunay Torun oynuyor. Bunlar rotasyon oyuncusu mu? Takımın her oyuncusu çok kıymetlidir."

Medipol Başakşehir'in 18 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maçı da değerlendiren Gümüşdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligde 12. haftaya giriyoruz. Geride kalan 11 haftanın bizim için nasıl bir farkı yoksa, bu haftanın da aynı şekilde yok. Her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. 11 haftalık tabloya baktığımızda iyi giden bir Başakşehir var. Nihayetinde gereken mücadeleyi futbolcular yapacak. Futbolcularımıza ve teknik direktörümüze başarılar diliyorum."