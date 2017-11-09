Emre’den eşine 3.1 milyon TL’lik villa!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu'nun yeni doğum yapan eşine 3.1 milyon TL'lik bir hediye aldığı iddia edildi.
Yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, eşine ilk iki doğum sonrası Kanlıca'da 2.5 milyon dolara villa almıştı. İddiaya göre; üçüncü bebek için de 800 bin dolara azimut marka yat alıyor. Alınan bilgiye göre Tuğba Belözoğlu bu yatı bir süredir istiyormuş.
2009 yılında evlenen Emre-Tuğba Belözoğlu'nun Ömer Akif isminde bir oğulları, Zeynep Neda isminde de bir kızları var.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:26
-
''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
-
Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
-
''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
Emre’den eşine 3.1 milyon TL’lik villa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.