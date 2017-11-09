 Emre’den eşine 3.1 milyon TL’lik villa! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Emre’den eşine 3.1 milyon TL’lik villa!

    Emre’den eşine 3.1 milyon TL’lik villa!

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in kaptanı 'nun yeni doğum yapan eşine 3.1 milyon TL'lik bir hediye aldığı iddia edildi.

    Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in kaptanı 'nun eşi Tuğba Belözoğlu üçüncü çocukları Leyla'yı doğurdu.

    Yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, eşine ilk iki doğum sonrası Kanlıca'da 2.5 milyon dolara villa almıştı. İddiaya göre; üçüncü bebek için de 800 bin dolara azimut marka yat alıyor. Alınan bilgiye göre Tuğba Belözoğlu bu yatı bir süredir istiyormuş.

    2009 yılında evlenen Emre-Tuğba Belözoğlu'nun Ömer Akif isminde bir oğulları, Zeynep Neda isminde de bir kızları var.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:26
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