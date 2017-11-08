Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni...

Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, bu süreçte futbolcusu kırmızı kart görmeyen tek takım oldu. Tüm maçları 11 kişi tamamlayan Medipol Başakşehir, 25 sarı kart gördü. İstanbul temsilcisini centilmenlikte birer kırmızı kartta kalan Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor takip etti. Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Osmanlıspor da 11 haftalık periyodu 2'şer kırmızı kartla geçti.

LİGİN HIRÇINI BEŞİKTAŞ

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 11 haftada 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi. Siyah-beyazlı takıma 5 kırmızı kartın 3'ü derbide çıktı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşmada Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta ayrıca Kardemir Karabükspor maçında Dusko Tosic, Gençlerbirliği deplasmanında Ryan Babel takımlarını eksik bıraktı. Süper Lig'de 21 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, eksik kaldığı maçlarda 6 puan kaybetti. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ı, en hırçın takımlar sıralamasında 4'er kırmızı kartla Fenerbahçe ile Gençlerbirliği izledi. Sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekipte Luis Neto, İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Martin Skrtel kırmızı kartla oyun dışında kalan isimler oldu.

LİDER SON HAFTALARDA "KIZARDI"

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray ise 11 haftalık periyodu 3 kırmızı kartla tamamladı. İlk 8 haftayı kırmızı kartsız geçen sarı-kırmızılı ekip, puan kaybettikleri 9 ve 10. haftalardaki maçları 11 kişi tamamlayamadı. Fenerbahçe ile 9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve golsüz biten derbi maçta Younes Belhanda takımını eksik bıraktı. Galatasaray'ın 10. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenilerek "namağlup" unvanını kaybettiği maçta da Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli kırmızı kart gördü.

KART DOSYASI

Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın kart istatistikleri şöyle: