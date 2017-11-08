 Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni... – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni...

    Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni...

    Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, centilmenliğiyle de öne çıktı. Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligin 11 haftalık bölümünde hakemler, 460 sarı, 38 de gösterdi.

    Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, bu süreçte futbolcusu görmeyen tek takım oldu. Tüm maçları 11 kişi tamamlayan Medipol Başakşehir, 25 gördü. İstanbul temsilcisini centilmenlikte birer kırmızı kartta kalan Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor takip etti. Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Osmanlıspor da 11 haftalık periyodu 2'şer kırmızı kartla geçti.

    LİGİN HIRÇINI BEŞİKTAŞ
    Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 11 haftada 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi. Siyah-beyazlı takıma 5 kırmızı kartın 3'ü derbide çıktı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşmada Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta ayrıca Kardemir Karabükspor maçında Dusko Tosic, Gençlerbirliği deplasmanında Ryan Babel takımlarını eksik bıraktı. Süper Lig'de 21 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, eksik kaldığı maçlarda 6 puan kaybetti. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ı, en hırçın takımlar sıralamasında 4'er kırmızı kartla Fenerbahçe ile Gençlerbirliği izledi. Sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekipte Luis Neto, İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Martin Skrtel kırmızı kartla oyun dışında kalan isimler oldu.

    LİDER SON HAFTALARDA "KIZARDI"
    Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray ise 11 haftalık periyodu 3 kırmızı kartla tamamladı. İlk 8 haftayı kırmızı kartsız geçen sarı-kırmızılı ekip, puan kaybettikleri 9 ve 10. haftalardaki maçları 11 kişi tamamlayamadı. Fenerbahçe ile 9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve golsüz biten derbi maçta Younes Belhanda takımını eksik bıraktı. Galatasaray'ın 10. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenilerek "namağlup" unvanını kaybettiği maçta da Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli kırmızı kart gördü.

    KART DOSYASI

    Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın kart istatistikleri şöyle:

    Takımlar Sarı kart Kırmızı kart
    Antalyaspor 30 3
    Atiker Konyaspor 25 1
    Aytemiz Alanyaspor 23 1
    Beşiktaş 27 5
    Bursaspor 20 1
    Demir Grup Sivasspor 21 2
    Evkur Yeni Malatyaspor 25 1
    Fenerbahçe 30 4
    Galatasaray 23 3
    Gençlerbirliği 32 4
    Göztepe 19 1
    Kardemir Karabükspor 31 2
    Kasımpaşa 32 2
    Kayserispor 18 2
    Medipol Başakşehir 25 -
    Osmanlıspor 24 2
    Teleset Mobilya Akhisarspor 22 1
    Trabzonspor 33 3
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:30
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