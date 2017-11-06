Zirve aşkına
Abdullah Avcı’nın eski yardımcısı Erol Bulut’a rakip olduğu maçta Adebayor ve Mevlüt zaferi getirdi. Turuncu-lacivertliler, lider G.Saray’ı takibi sürdürdü
Yaş sıkıntısı
Başakşehir, Emre ve Mahmut'un olmadığı bir 11'le sahaya çıktı. Yeni Malatyaspor'un başındaki Erol Bulut'un birkaç hafta öncesine kadar Abdullah Avcı'nın öğrencisi olması da ilginç bir ayrıntıydı. Başakşehir'de ilk yarıda Adebayor ve Visca'nın özel performansları ezici bir üstünlük getirdi. Konuk takım, rakibini pas yaparak adeta bayılttı. Ama bu üstünlük sadece 1 gol getirebildi. Maçın sonuna doğru bu durum Malatya'ya direnç ve atak üstünlüğü getirdi. Ama kontrada fark ikiye çıktı. Başakşehir belli ki bu sezon zirve adaylığını sonuna kadar götürecek. Yeter ki yaşlı bir takım olmanın sıkıntısını çekmesin.
Mini yorum Güvenç Kurtar Mert Aydın
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
-
Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
-
''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
-
Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
Zirve aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.