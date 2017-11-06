Başakşehir deplasmanda kazandı

M.BAŞAKŞEHİR, şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu Malatya'da da gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla, yardımcısıyken Y.Malatya'nın başına geçen Erol Bulut'un da düellosuna sahne olan müthiş maçta turuncu-lacivertliler, 22'de Adebayor'un başlattığı atakta Togolu yıldızla golü buldu. Visca'nın ceza yayı üzerinde topla buluşturduğu Adebayor, topu köşeden tavana astı. Elia 29'da direğe takıldı. İkinci yarıda Malatya, özellikle son 15 dakika içinde ablukaya aldığı Başakşehir kalesinde birçok net fırsattan yararlanamadı. 90+5'te son bir umutla yüklenen sarı-kırmızılılar savunmada az adamla yakalandı ve Visca'nın direkten dönen topunu Mevlüt tamamlayıp zaferi ilan etti: 2-0. Başakşehir 5 maçlık yenilmezlik serisi yaparken, 2 maçtır kazanan Malatya ise Avcı'ya takıldı



Yaş sıkıntısı

Başakşehir, Emre ve Mahmut'un olmadığı bir 11'le sahaya çıktı. Yeni Malatyaspor'un başındaki Erol Bulut'un birkaç hafta öncesine kadar Abdullah Avcı'nın öğrencisi olması da ilginç bir ayrıntıydı. Başakşehir'de ilk yarıda Adebayor ve Visca'nın özel performansları ezici bir üstünlük getirdi. Konuk takım, rakibini pas yaparak adeta bayılttı. Ama bu üstünlük sadece 1 gol getirebildi. Maçın sonuna doğru bu durum Malatya'ya direnç ve atak üstünlüğü getirdi. Ama kontrada fark ikiye çıktı. Başakşehir belli ki bu sezon zirve adaylığını sonuna kadar götürecek. Yeter ki yaşlı bir takım olmanın sıkıntısını çekmesin.



Mini yorum: Mert Aydın