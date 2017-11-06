Avcı’dan zirve yorumu

LİDER G.Saray'ın peşine takılan Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında kalmaları için kazanma zorunluluklarını öne çıkardı. Avcı, "Malatya deplasmanından kazanarak dönmek önemli. Bizim adımıza güzel bir hafta. Ligin yukarısında olmak için kazanmak gerekiyordu. Kazandık ve mutluyuz" dedi.