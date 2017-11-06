 Avcı’dan zirve yorumu – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Avcı’dan zirve yorumu

    Avcı’dan zirve yorumu
    LİDER G.Saray'ın peşine takılan Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında kalmaları için kazanma zorunluluklarını öne çıkardı. Avcı, "Malatya deplasmanından kazanarak dönmek önemli. Bizim adımıza güzel bir hafta. Ligin yukarısında olmak için kazanmak gerekiyordu. Kazandık ve mutluyuz" dedi.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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