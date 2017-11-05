 "Kazandık ve mutluyuz" – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    "Kazandık ve mutluyuz"

    "Kazandık ve mutluyuz"

    Teknik Direktörü , Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde son 2 maçını kazanması nedeniyle moralli olduğunu ve iyi bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.

    Eski yardımcı antrenörü olan Erol Bulut'un Evkur Yeni Malatyaspor'a kompakt bir oyun oynattığını aktaran Avcı, "Sonuçta skor önemli. Bu deplasmandan kazanarak dönmek önemli. Bizim adımıza güzel bir hafta. Ligin yukarısında olmak için kazanmak gerekiyordu. Kazandık ve mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:08
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