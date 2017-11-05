Eski yardımcı antrenörü olan Erol Bulut'un Evkur Yeni Malatyaspor'a kompakt bir oyun oynattığını aktaran Avcı, "Sonuçta skor önemli. Bu deplasmandan kazanarak dönmek önemli. Bizim adımıza güzel bir hafta. Ligin yukarısında olmak için kazanmak gerekiyordu. Kazandık ve mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.