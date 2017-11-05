 Başakşehir’de eksik çok – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Başakşehir’de eksik çok

    Başakşehir’de eksik çok
    MALATYA maçı öncesi Başakşehir'de sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ve Joseph Attamah'ın durumları maç saati belli olacak. Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal ve Da Costa kesin yok. Clichy ve Attamah ise sarı kart sınırında.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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