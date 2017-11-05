 Başakşehir deplasmanda kazandı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Başakşehir deplasmanda kazandı

    Başakşehir deplasmanda kazandı

    Geçtiğimiz hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, 'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

    Süper Lig'in 11. haftasında , deplasmanda Evkur 'u 2-0 yendi.

    8. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Barazite'nin şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

    22. dakikada Visca'nın sağ kanattan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Adebayor'un gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlara gitti: 0-1.

    30. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Elia'nın şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

    39. dakikada Murat Yıldırım'ın ortasında ceza alanında topla buluşan Boutaib'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

    77. dakikada Diallo'nun soldan pasıyla ceza alanında topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta gitti.

    87. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Dia'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

    90+5. dakikada kendi yarı alanından topu rakip ceza alanına taşıyan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

    Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:04
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