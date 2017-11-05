Başakşehir deplasmanda kazandı
Geçtiğimiz hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
8. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Barazite'nin şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
22. dakikada Visca'nın sağ kanattan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Adebayor'un gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlara gitti: 0-1.
30. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Elia'nın şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
39. dakikada Murat Yıldırım'ın ortasında ceza alanında topla buluşan Boutaib'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi
77. dakikada Diallo'nun soldan pasıyla ceza alanında topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta gitti.
87. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Dia'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
90+5. dakikada kendi yarı alanından topu rakip ceza alanına taşıyan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:04
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
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Arda'lı Aslan!
Toplam 32
Yorum
Gerek Yok Bence ardaya gerek yok. ardanın kalitesi tartışılmaz ama bizim ihtiyacımız olan yer orası değil. sol bek lazım. asamoaha uğraşalım.
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 11
Yorum
DELIMAVI_951 Alex gibi kendi herşeyden büyük görüp oynamayan takımı bozan rvp volkan şener mehmet topal gibi oynamayan futbolcular cezalandır gönder.
Başakşehir deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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