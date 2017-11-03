Hakem isyanı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası Avusturyalı hakeme tepki gösterdi. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Şansımız devam ediyor. iki maçımız ada kazanırsak, gruptan çıkmak ihtimalimiz var. 22 Oyuncumuz var, rotasyon eleştirileri ouyor. Bugün oyuncular, böyle bir takıma karşı cevabı verdiler" diye konuştu. Avcı, hakemin Avusturyalı olmasına dikkat çekerek şöyle konuştu: Alman takımı ile oynuyoruz, Avusturyalı hakem geliyor. Onların teknik direktörü ve futbolcuları, köşe köşe Almanca konuşuyorlar. UEFA'nın bu atamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bir sitem olsun, hakemlerimizi biraz koruyalım.