 Hakem isyanı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hakem isyanı

    Hakem isyanı
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası Avusturyalı hakeme tepki gösterdi. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Şansımız devam ediyor. iki maçımız ada kazanırsak, gruptan çıkmak ihtimalimiz var. 22 Oyuncumuz var, rotasyon eleştirileri ouyor. Bugün oyuncular, böyle bir takıma karşı cevabı verdiler" diye konuştu. Avcı, hakemin Avusturyalı olmasına dikkat çekerek şöyle konuştu: Alman takımı ile oynuyoruz, Avusturyalı hakem geliyor. Onların teknik direktörü ve futbolcuları, köşe köşe Almanca konuşuyorlar. UEFA'nın bu atamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bir sitem olsun, hakemlerimizi biraz koruyalım.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakem isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.