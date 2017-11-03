 Bayraklar açıldı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Bayraklar açıldı

    Bayraklar açıldı
    HAKKARİ Şemdinli'de şehit düşen askelerimiz, dünkü maçta unutulmadı. Tribünlerde ay-yıldızlı bayraklar açan futbolseverler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek terörü lanetlediler.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:08
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