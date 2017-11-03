Başakşehir teslim olmadı!

Avrupa Ligi'nde umduğu gibi bir sezon geçirmeyen Medipol Başakşehir, evinde ağırladığıkarşısında 1 puanı 90+3'te kurtardı:. Maça iyi başlayamayan, Avusturyalı hakemlerin ters kararlarıyla rakibi karşısında etkili olamayan Bozbaykuşlar, birçok asından mahrum çıktığı mücadelede'nın son dakika füzesiyle Avrupa defterini erken kapatmaktan kurtuldu. İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip, 47'de'in golüyle öne geçti. 62'de oyuna giren, 90+3'te nefis bir füzeyle maçın skorunu belirledi: 1-1. Yedeklerden oluşan kadrosuyla 1 puanı kurtaran Başakşehir, gruptan çıkma şansını son iki maça bıraktı. Temsilcimiz, bir sonraki karşılaşmasındaBulgar ekibi, lider'e konuk olacak.