 Başakşehir teslim olmadı! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Başakşehir teslim olmadı!

    Başakşehir teslim olmadı!

    Seyircisi önünde Hoffenheim karşısında geriye düşen temsilcimiz Edin Visca’nın son dakika füzesiyle Avrupa Ligi’ne havlu atmadı

    UEFA Avrupa Ligi'nde umduğu gibi bir sezon geçirmeyen Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Hoffenheim karşısında 1 puanı 90+3'te kurtardı: 1-1. Maça iyi başlayamayan, Avusturyalı hakemlerin ters kararlarıyla rakibi karşısında etkili olamayan Bozbaykuşlar, birçok asından mahrum çıktığı mücadelede Edin Visca'nın son dakika füzesiyle Avrupa defterini erken kapatmaktan kurtuldu. İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip, 47'de Grillitsch'in golüyle öne geçti. 62'de oyuna giren Edin Visca, 90+3'te nefis bir füzeyle maçın skorunu belirledi: 1-1. Yedeklerden oluşan kadrosuyla 1 puanı kurtaran Başakşehir, gruptan çıkma şansını son iki maça bıraktı. Temsilcimiz, bir sonraki karşılaşmasında (23 Kasım Perşembe) Bulgar ekibi, lider Ludogorets'e konuk olacak.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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