 Medipol Başakşehir, Hoffenheim maçına hazır – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Medipol Başakşehir, Hoffenheim maçına hazır

    Medipol Başakşehir, Hoffenheim maçına hazır

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Hoffenheim maçı hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik Direktör Abdullah Abdullah Avcı yönetiminde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan antrenman tesislerinde gerçekleşen idman, düz koşu çalışmaları ile başladı. Antrenmanın 15 dakikası basına açık olan bölümün sonunda ise 5'2 top kapma çalışması yapıldı. Turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Hoffenheim maçının taktiği üzerinde çalıştı.

    Antrenmanda yıldız futbolcu Adebayor, takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal, Manuel Da Costa, Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou, idmana katılmadı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:06
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