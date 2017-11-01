Medipol Başakşehir, Hoffenheim maçına hazır
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Hoffenheim maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Abdullah Abdullah Avcı yönetiminde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan antrenman tesislerinde gerçekleşen idman, düz koşu çalışmaları ile başladı. Antrenmanın 15 dakikası basına açık olan bölümün sonunda ise 5'2 top kapma çalışması yapıldı. Turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Hoffenheim maçının taktiği üzerinde çalıştı.
Antrenmanda yıldız futbolcu Adebayor, takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal, Manuel Da Costa, Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou, idmana katılmadı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:06
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 11
Yorum
ua5454 alemsiniz 32 yasına kadar fransız burada yürü bjk mi diyecek. allah kör etmesin
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50 milyon €'ya uçuş
Toplam 12
Yorum
Kafkas Kartalı GFB seni komedyen olman içinmi tutmuşlar;) ama espri yeteneğin yerlerde sen mesleği değiştir iyisimi
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Kontrollü oyun, kontrolsüz defans
Toplam 4
Yorum
Sarıkanarya volkan NE ŞAMPİYONLUGU AYKUT VERDİGİ CAZLA GÜNDEMDE KALIYORGECEN ŞUBATTAN BERİ GELECGİN BELLİ BAŞARISIZSIN AYKUT
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