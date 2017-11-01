Başakşehir'de hedef ilk galibiyet
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya'nın Hoffenheim takımını konuk edecek Medipol Başakşehir, bu organizasyondaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Turuncu-lacivertliler, Hoffenheim karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 14. kez sahada yer alacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 13 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 6 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.
EN GOLCÜ İSİM VİSCA
İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 13 maçta fileleri 14 kez havalandırdı, kalesinde 22 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Adebayor, Napoleoni ve Doka imza attı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR
Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.
Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:18
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 17
Yorum
İLHAM AZERİ BİR ZAMANLAR KAMPANYA YARATIP AYKUT EFENDİNİ MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK İSTEYEN SEN DEĞİL MİYDİN ? ŞİMDİ NE OLDU ?
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 8
Yorum
nasibeyn denayer son iki maçta da sahanın en kötüsü tudor un bunları görmesi çok iyi katılıyorum
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Mayıslar bizimdir
Toplam 1
Yorum
Aslan FENERBAHCE RESMEN KÜCÜK TAKIM OLMUS GALATASARAYDAN 1 PUAN ALDI SEVGI GÖSTERILERI YAPILDI SONRA EVINDE SIRADAN TAKIMLARA TAKILIYOR !
Başakşehir'de hedef ilk galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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