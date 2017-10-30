Hoffenheim maçına Avusturyalı hakem
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında 2 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Hoffenheim takımıyla oynayacağı maçı, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Maçın 4. hakemi Andreas Staudinger, ilave yardımcı hakemleri ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger olacak.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:42
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Negredo iddialı konuştu
Toplam 7
Yorum
Abdurrahman Negredo'nun kafa golü onun kaliteli bir santrafor olduğunun kanıtıdır. Böyle darbeli kafa şutunu çok az futbolcu atabilir. Daha fazla süre alırsa, daha fazla gol atar.
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 9
Yorum
adaletsiz yönetim şili milli takımda oynayan adamı yedek bırakıyosunuz 2 senedir top oynamayan şenol hocaya hareket çeken adama ceza vermiyosunuz
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Kral çıplak!
Toplam 1
Yorum
UA Bu takimi Tudor zararlisinin elinden acilen kurtar Baskaaaaaannn!!!!!!!
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