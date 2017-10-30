 Hoffenheim maçına Avusturyalı hakem – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    maçına Avusturyalı hakem

    Hoffenheim maçına Avusturyalı hakem

    Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında 2 Kasım Perşembe günü Almanya'nın takımıyla oynayacağı maçı, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Maçın 4. hakemi Andreas Staudinger, ilave yardımcı hakemleri ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger olacak.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:42
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