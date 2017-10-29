Geç olsun güç olmasın

Lig'in iddialı ekiplerinden, konuğu Akhisar'ı evine eli boş yolladı: 2-1. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 9. dakikada müthiş paslaşmalarla gelişen atak sonunda'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devrede daha organize olmayı başaran Manisa temsilcisi ise 60'teile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede gol aradı ve 90. dakikada sahneyeçıktı. Rakibini sahasına hapseden Başakşehir,ceza alanına kestiği topa düzgün bir vuruş yapan Brezilyalının golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.sonuçla puanını 20'ye yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti. Akhisar ise 17 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü, zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek "Şimdi hafta içi oynayacağımızmaçını düşüneceğiz" ifadesini kullandı.MAÇ bir ilke sahne oldu. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrim dışı olarak uygulandı. Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, VAR sisteminde görev yaptı. Çakır, uygulama ile ilgili, "VAR'ı offline olarak deneme şansı bulduk. 0.4 saniye geriden izledik. Bugün gol kararını 10 saniye içinde verdik. Bariz bir hata varsa video hakem o zaman devreye girecek" açıklaması yaptı.