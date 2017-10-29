Geç olsun güç olmasın
İstanbul ekibi, 9’da Emre ile öne geçip 60’ta Henrique’yi durduramadı. Maç bitti derken sahneye çıkan Marcio Mossoro skoru belirledi
2. sıraya çıktı
Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti. Akhisar ise 17 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek "Şimdi hafta içi oynayacağımız Hoffenheim maçını düşüneceğiz" ifadesini kullandı.
VAR ilk kez denendi
MAÇ bir ilke sahne oldu. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrim dışı olarak uygulandı. Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, VAR sisteminde görev yaptı. Çakır, uygulama ile ilgili, "VAR'ı offline olarak deneme şansı bulduk. 0.4 saniye geriden izledik. Bugün gol kararını 10 saniye içinde verdik. Bariz bir hata varsa video hakem o zaman devreye girecek" açıklaması yaptı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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