 Geç olsun güç olmasın – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Geç olsun güç olmasın

    Geç olsun güç olmasın

    İstanbul ekibi, 9’da Emre ile öne geçip 60’ta Henrique’yi durduramadı. Maç bitti derken sahneye çıkan Marcio Mossoro skoru belirledi

    SÜPER Lig'in iddialı ekiplerinden Başakşehir, konuğu Akhisar'ı evine eli boş yolladı: 2-1. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 9. dakikada müthiş paslaşmalarla gelişen atak sonunda Emre Belözoğlu'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devrede daha organize olmayı başaran Manisa temsilcisi ise 60'te Henrique ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede gol aradı ve 90. dakikada sahneye Mossoro çıktı. Rakibini sahasına hapseden Başakşehir, Clichy'in ceza alanına kestiği topa düzgün bir vuruş yapan Brezilyalının golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

    2. sıraya çıktı
    Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti. Akhisar ise 17 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek "Şimdi hafta içi oynayacağımız Hoffenheim maçını düşüneceğiz" ifadesini kullandı.

    VAR ilk kez denendi
    MAÇ bir ilke sahne oldu. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrim dışı olarak uygulandı. Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, VAR sisteminde görev yaptı. Çakır, uygulama ile ilgili, "VAR'ı offline olarak deneme şansı bulduk. 0.4 saniye geriden izledik. Bugün gol kararını 10 saniye içinde verdik. Bariz bir hata varsa video hakem o zaman devreye girecek" açıklaması yaptı.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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