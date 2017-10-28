“Oyun istediğimiz gibi başladı 2 ve 3’ü bulabilirdik"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu hafta kazanmanın önemli olduğunu dile getirerek, “10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir. Bugünün olumlu ve olumsuz taraflarına bakacağız” dedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Avcı, geçen haftaki boşlukları bu hafta bulamadıklarını ifade ederek, şunları aktardı:
"Oyun istediğimiz gibi başladı. Mossoro maçta önemli anahtardı. 2 ve 3'ü bulabilirdik. Mahmut ve Emre'den yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geri bildirim alamadık. İlk yarı itibariyle Akhisar'ın da devreye girdiği bir bölüm var. Yaptığımız hatada yediğimiz gol var. Son 30 dakikada rakip iyi oynadı. Topa sahip olmamız lazımdı. Merkezdeki santrforu daha merkezi kullanmamız gerekiyordu. 6 faul yapmışız. Oyunda top 59 dakika kalmış. Bekler bugün asist yapan oyunculardı. Bugün Emre golü daha önce çalıştığımız arkaya boş koşu yaparak attı. Geçen hafta son dakikada yedik, kaybettik ama bu hafta da son dakikada kazandık. Kazanmak önemliydi. 10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir. Bugünün olumlu ve olumsuz taraflarına bakacağız. Olumsuz taraflarından dersler çıkaracağız. Mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ederim. Akahisarsporu da tebrik ediyorum."
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:15
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Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 4
Yorum
BelcikaliAslan fener taraftara son 2 sezondur agliyorki..... onlari hic dusundu mu
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İngilizler peşinde
Toplam 7
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dogan o kadar okula gitin, insan olamadın, senin gibileri görünce amip yazıyor sanıyorum
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F.Bahçe Arda'yı resmen istedi
Toplam 16
Yorum
dogan hiç komik değil....
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