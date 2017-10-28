Başakşehir’de sarı alarmı

EVİNDE bugün Akhisar'ı ağırlayacak M.Başakşehir'de Mahmut, Clichy, Caiçara ve Attamah sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Kart görürlerse, gelecek hafta deplasmandaki Malatyaspor maçında oynayamayacak. İstanbul ekibinde da Costa'nın da sakatlığı ise sürüyor.