Başakşehir, Akhisar'ı uzatmalarda yıktı

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u uzatma bölümünde attığı golle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta 8. dakikada Emre Belözoğlu ile öne geçen Medipol Başakşehir'e, Teleset Mobilya Akhisarspor 59. dakikada Paulo Henrique ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Mossoro'nun golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Haftaya 17 puan ve averajla 5. sırada giren Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. 17 puanlı takımlardan Kayserispor, 10. hafta maçını pazartesi günü oynayacak.

Bu sezon 3. yenilgisini yaşayan Akhisarspor ise 17 puanda kaldı.

Emre Belözoğlu'ndan ligde 3. gol

Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu bu sezon ligdeki 3. golünü Teleset Mobilya Akhisarspor ağlarına gönderdi.

İlk yarıda takımını öne geçiren golü atan deneyimli futbolcu, bu sezon iç sahada oynanan Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında da gol atmayı başarmıştı. Emre, ikinci yarıda sakatlandı ve yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.

Emre oyundan çıkarken, takımın ikinci kaptanı Mahmut Tekdemir de daha önce kenara geldiği için kaptanlık puzabandını Edin Visca'ya verdi.

Mircea Lucescu tribünde

Medipol Başakşehir ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da tribünden izledi.

Lucescu, yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu ile karşılaşmayı takip etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hakem ve futbolcular sahaya ellerinde Türk bayraklarıyla çıktı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tribünlerin üzerinde de Türk bayrakları yer alırken, taraftarların oturacağı koltuklara ay-yıldızlı bayraklar bırakıldı.