Başakşehir'in konuğu Akhisarspor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek. İki takım, bu mücadeleyle birlikte 9. kez birbirlerine rakip olacak.
Ligde 9. randevu
Başakşehir ile Akhisar, Süper Lig kariyerlerindeki 9. randevularına çıkacak. Geride kalan 8 maçta turuncu-lacivertlilerin galibiyetlerde 5'e 2 üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 18 gol atarken, Manisa ekibi ise rakip ağları 5 defa havalandırabildi.
Akhisar formda
Sezona çok iyi başlayan ve 9 karşılaşmada sadece 2 mağlubiyet alan Akhisarspor, güçlü rakiplerini geride bıraktığı bu dönemde 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'yi evinde 2-1, bir sonraki hafta ise Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 mağlup eden yeşil-siyahlılar, bu performansını Başakşehir karşısında da göstermek istiyor.
Düdük Aydınus'ta
İki takım arasında oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:40
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Toplam 1
Yorum
adalet Yapsanız ne olacak.Yapmasanız ne olacak.Aziz Yıldırımdan hesapmı sorabileceksiniz.Aziz ne derse kabul edeceksiniz.O kadar.
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Disiplin sevki dudak okuma ile yapılmadı!
Toplam 10
Yorum
Ertan Neyle yapılırsa yapılsın. Beşiktaşa yapıldı ve cezayı bindirdiler. Ne futbolcular ne küfürler yağdırdı. Bu adamlar o zaman neredeydi.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 13
Yorum
selim Birde utanmadan bu yaziyi begenmedim butonuna basiyorsunuz ya...ne soylenirki.laf serefi ve hassiyeti olana soylenir.potuk 2 mac babel 1
Başakşehir'in konuğu Akhisarspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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