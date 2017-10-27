‘Başakşehir satılıyor’ iddiası doğru çıkmadı

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'nin kulübü satın alacağı iddialarını yalanladı. Saral, bu konuda görüşme dahi yapılmadığını belirtti. beIN Sports'tan yapılan açıklamada da böyle bir düşüncenin gündemde olmadığı ifade edildi.