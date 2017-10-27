 ‘Başakşehir satılıyor’ iddiası doğru çıkmadı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    ‘Başakşehir satılıyor’ iddiası doğru çıkmadı

    ‘Başakşehir satılıyor’ iddiası doğru çıkmadı
    Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'nin kulübü satın alacağı iddialarını yalanladı. Saral, bu konuda görüşme dahi yapılmadığını belirtti. beIN Sports'tan yapılan açıklamada da böyle bir düşüncenin gündemde olmadığı ifade edildi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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