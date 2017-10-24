Kerim boş geçmiyor

Sezon başında Beşiktaş’tan Başakşehir’e transfer olan Kerim Frei; F.Bahçe maçında attığı golle takımına 3 puan getirirken, dün akşam da eski takımından alınan 1 puanın baş mimarı oldu

Başak şehir'in sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Kerim Frei, F.Bahçe maçından sonra eski takımı Beşiktaş'ın da filelerini havalandırdı. F.Bahçe maçında oyuna sonradan giren ve attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren Kerim, Beşiktaş maçını da boş geçmedi. 65'te oyuna giden ve 89'da takımını 1-0 öne geçiren genç oyuncu maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam, benim için özel bir akşamdı. Gol attığım için mutluyum, sonuçta takıma katkım oldu. Fakat ne olursa olsun yeniden burada olmak mükemmel bir duygu."