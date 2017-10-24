Emre'den örnek hareket!
Beşiktaş-Başakşehir maçında Fair-Play adına güzel bir olay yaşandı. Adriano’nun dışarı çıkan şutuna hakem aut verdi ama Emre Belözoğlu, ‘Top benden çıktı’ diyerek kararı değiştirdi, alkış aldı.
37 yaşına gelmesine rağmen hala Başakşehir'in oyun sisteminin vazgeçilmez ismi olan, başarılı performansıyla yeniden milli takıma seçilen Emre Belözoğlu dün akşam örnek bir harekete imza attı. Takımına verdiği hücum katkısının yanı sıra savunmasına da her fırsatta yardım eden Emre, maçın ilk yarısında Adriano'nun sol ayağıyla vurduğu şuta yatarak engel olmaya çalıştı. Oyun alanı dışına çıkan topa hakem 'aut' dedi. Ancak tecrübeli futbolcu topun kendisine çarptığını belirtip, kararın korner olarak değiştirilmesini istedi. Oyun Beşiktaş'ın korner atışıyla devam ederken Emre bu örnek hareketiyle alkış aldı.
KARTAL'I BOŞ GEÇTİ
Emre Belözoğlu, bu sezon ligde yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran (5) oyuncuydu. Deneyimli orta saha, dün akşam yine etkili bir oyun ortaya koysa da skora katkı sağlamayı başaramadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:56
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Emre'den örnek hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.