 Adebayor açıldı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Adebayor açıldı

    Adebayor açıldı
    Ligde forma giydiği ilk 3 maçta gol atamayan Emmanuel Adebayor kendini buldu. Togolu golcü son 4 maçta 3 kez fileleri sarstı. 1 e asisti bulunuyor
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:05
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