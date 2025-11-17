CANLI SKOR ANA SAYFA
GELİNİM MUTFAKTA 17 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 17 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ekranlara geldi. Bugünkü bölümde gelinler, kayınvalideler karşısında en lezzetli yemekleri hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta 17 Kasım 2025 puan durumu ve günün birincisi hakkında detayları merak etti. Peki, 17 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 09:53
GELİNİM MUTFAKTA 17 KASIM 2025 PUAN DURUMU💥Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Kasım 2025 bölümünde gelinler, kayınvalideler önünde hünerlerini sergiledi. Puanlama sonucunda günün birincisi kim oldu? sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu açıklamasıyla birlikte, en yüksek puanı alan gelin ve yarışmadaki genel sıralama da netleşti. İzleyiciler merakla Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu ve günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını aradı. Peki, 17 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Bugün kim birinci oldu, bileziği hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından detayları sizlerle paylaşacağız.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından detayları sizlerle paylaşacağız.

GELİNİM MUTFAKTA BÖLÜMLER LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANLAR LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 14 Kasım Cuma günü Mihriban elendi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 KASIM 2025

Tuğba:22 puan

Emsal:19 puan

Hanife:14 puan

Mihriban:7 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

DİĞER
