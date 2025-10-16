CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 16 Ekim Perşembe

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 16 Ekim Perşembe

Masterchef 2025'te Mavi Takım ile Kırmızı takım haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için mutfakta kozlarını paylaşacak. Furkan ve Murat Can kaptanlığındaki iki takım da en güzel yemekler için kolları sıvarken seyirciler tarafından araştırılan 'Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 14:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 16 Ekim Perşembe

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. İşte detaylar...

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, '7 bölge 7 yemek' kapsamında en güzel muhammara, kabak galyası, karalahana çorbası, gömme ve saç arasını yapmaya çalışacak. 16 Ekim Perşembe tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Masterchef 17 Ekim sonuçları

MASTERCHEF DÜN NELER OLDU? | 16 EKİM ÖZETİ

Masterchef'te 16 EKim Çarşamba günü, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleşti. İlk olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan Sümeyye eleme potasına Murat Can'ı gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda yeniden oylama yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Nisa oldu. Önceki bölümde iki eleme adayı belli olmuştu. Bu isimler Onur ve Cansu olmuştu. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı Sümeyye kazandı.

F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak
F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi...
DİĞER
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuda yolun sonu! İtalyanlar ayrılığın nedenini duyurdu...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor?
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta G.Birliği hazırlıkları devam ediyor Beşiktaş'ta G.Birliği hazırlıkları devam ediyor 15:14
İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı 15:12
G.Saray'da Başakşehir mesaisi G.Saray'da Başakşehir mesaisi 15:05
F.Bahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları 15:03
"Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz" "Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz" 15:01
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 14:37
Daha Eski
Cerny dünya yıldızlarını geride bıraktı! Cerny dünya yıldızlarını geride bıraktı! 13:56
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! 13:37
F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... 13:34
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı 12:07
Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! 11:55
Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! 11:33