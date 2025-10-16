Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 16 Ekim Perşembe

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, '7 bölge 7 yemek' kapsamında en güzel muhammara, kabak galyası, karalahana çorbası, gömme ve saç arasını yapmaya çalışacak. 16 Ekim Perşembe tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF DÜN NELER OLDU? | 16 EKİM ÖZETİ

Masterchef'te 16 EKim Çarşamba günü, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleşti. İlk olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan Sümeyye eleme potasına Murat Can'ı gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda yeniden oylama yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Nisa oldu. Önceki bölümde iki eleme adayı belli olmuştu. Bu isimler Onur ve Cansu olmuştu. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı Sümeyye kazandı.