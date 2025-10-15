Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Ekim Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM | Gelinim Mutfakta'nın 1692. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim çeyrek altını kazandı? 14 Ekim Salı Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 14 Ekim'de yayınlanan bölümünde günün çeyrek altın kazanan gelini Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM SALI PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 14 Ekim'de yayınlanan bölümde kural ihlali yaparak eksi iki ceza puanı alan gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM'DE KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 13 Ekim bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta geçen haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin Maysa oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin Hanife oldu.

GEÇEN HAFTANIN TOPLAM PUAN TABLOSU 10 EKİM