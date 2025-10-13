CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da 13 Ekim Pazartesi çeyrek altını alan gelin merak ediliyor. Her gün en yüksek puanı kazanan gelinin çeyrek altın kazandığı yarışma ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta 13 Ekim çeyrek altın kazananı kim? Gelinim Mutfakta 13 Ekim puan durumu nasıl?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 14:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM | Gelinim Mutfakta'nın 1691. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim çeyrek altını kazandı? 13 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM PAZARTESİ PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta geçen haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin Maysa oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 10 Ekim Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.

GEÇEN HAFTANIN TOPLAM PUAN TABLOSU 10 EKİM

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

