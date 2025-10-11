Gelinim Mutfakta kim elendi 10 Ekim Cuma | Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 10 EKİM? | Gelinim Mutfakta'nın 1690. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin Maysa oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 10 Ekim Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin Şevval ve kayınvalidesi Beyhan Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

MAYSA: 56 puan

HANİFE: 57 puan

TUĞBA: 66 puan

MİYASE: 51 puan