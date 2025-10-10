KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? | KPSS A Grubu sonucu ne zaman açıklanır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kamu kurumlarında memur, öğretmen veya uzman gibi kadrolara atanmak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavları, bu yıl 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlendi. Lisans mezunlarının katıldığı Genel Kültür-Genel Yetenek ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarına göre, adaylar tercih yapacak. İşte sonuçların açıklanacağı tarih ve saat...

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları, 7-13-14 Eylül'de düzenlendi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, sınav sonuçları ise 10 Ekim Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bilgi paylaşılmazken sonuçların öğleden önce erişime açılması bekleniyor.

KPSS A GRUBU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS A Grubu sınav sonuçları 10 Ekim Cuma günü açıklanacak. Geçen sene 14 Temmuz 2024'te yapılan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

ÖSYM, KPSS Lisans sonuçlarıyla birlikte adayların puan türlerine göre başarı sıralamalarını da paylaşacak. Bu sıralamalar, tercih dönemlerinde adayların şanslarını daha gerçekçi değerlendirmelerine olanak tanıyor. KPSS Lisans sonuç sorgulama ekranı, bu verileri anlık olarak erişime sunacak şekilde hazırlanıyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2025 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen KPSS itiraz süreci detaylı olarak anlatılıyor. İşte KPSS sınav sonucu itirazı: