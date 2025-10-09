CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? | KPSS A Grubu sonucu ne zaman açıklanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, memur adayları tarafından merakla bekleniyor. 7-13-14 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları, ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre 10 Ekim Cuma günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarını bir an önce görmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı saati araştırıyor. Peki KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? | KPSS A Grubu sonucu ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 11:32
Kamu kurumlarında memur, öğretmen veya uzman gibi kadrolara atanmak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavları, bu yıl 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlendi. Lisans mezunlarının katıldığı Genel Kültür-Genel Yetenek ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarına göre, adaylar tercih yapacak. İşte sonuçların açıklanacağı tarih ve saat...

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları, 7-13-14 Eylül'de düzenlendi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, sınav sonuçları ise 10 Ekim Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bilgi paylaşılmazken sonuçların öğleden önce erişime açılması bekleniyor.

KPSS A GRUBU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS A Grubu sınav sonuçları 10 Ekim Cuma günü açıklanacak. Geçen sene 14 Temmuz 2024'te yapılan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

ÖSYM, KPSS Lisans sonuçlarıyla birlikte adayların puan türlerine göre başarı sıralamalarını da paylaşacak. Bu sıralamalar, tercih dönemlerinde adayların şanslarını daha gerçekçi değerlendirmelerine olanak tanıyor. KPSS Lisans sonuç sorgulama ekranı, bu verileri anlık olarak erişime sunacak şekilde hazırlanıyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2025 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen KPSS itiraz süreci detaylı olarak anlatılıyor. İşte KPSS sınav sonucu itirazı:

  • KPSS sınav sorularına itiraz etmek için sınavdan sonra ilk 3 gün içerisinde itiraz dilekçesi doldurmak,
  • KPSS sınav sonucuna KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra 10 gün içinde itiraz dilekçesi göndermek,
  • İtiraz dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM'nin internet adresinden alınacak evrak referans numarasını eklemek,
  • İtiraz ve inceleme masraflarını karşılamak için ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırmak ve dekontu dilekçeye eklemek,
  • Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine göndermek.

