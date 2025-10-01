Masterchef 2. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1 Ekim eleme adayı kim oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takım, haftanın kritik dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Bugün kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar, 'ülkemizin en sevilen güveçleri' kapsamında en güzel fırın sütlaç, tavuklu tajin, köfteli güveç, sebzeli güveç, patlıcan güveci, güveçte taze fasulye, alabalık güveci, Beypazarı güveci ve ahtapot güvecini yapmaya çalışacak. 1 Ekim Çarşamba tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF DÜN NELER OLDU? | 30 EYLÜL ÖZETİ

Masterchef'te 30 Eylül Salı günü kırmızı takım ile mavi takım, üç etaplı (balık, et, tavuk) bir ödül oyununda yarıştı. Kırmızı takım oyunu kazandı. AAslı ile Barış arasındaki tartışma ve Özkan'ın mutfakta yaşadığı kaza ise bölüme damga vuran anlardan oldu.

Bölümde Çağlar'ın Nisa'nın sosunu çöpe attığı iddiası ve "kaçak telefon" suçlamaları gibi skandallar da tansiyonu yükseltti. Eleme potasında Deniz ve Furkan bulunurken, kırmızı takımın zaferi mavi takımı baskı altına soktu.