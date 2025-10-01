CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Ekim puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Ekim puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 1 Ekim | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.1683. Bölüm fargmanı izle!

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Ekim puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1 Ekim | Gelinim Mutfakta'nın 1683. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 1 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 1 Ekim ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Ekim çarşamba günü yayımlanacak olan bölümünde, hangi gelin çeyrek altını kazanacak? Yarışma sonuçları resmi olarak açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Şiş Börek Çorbası tarifi nasıl yapılır? | Şiş börek çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları Devamını Oku BUNU DA OKU

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Eylül Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 22-26 Eylül tarihleri arasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin Kader ve kayınvalidesi Tülay Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

ŞEVVAL: 16 puan

HANİFE: 16 puan

TUĞBA: 16 puan

MİYASE: 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 1683. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kayınvalide odasında neler oldu?

Gelinim mutfakta yeni bölüm fragmanı için tıklayın

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu
DİĞER
Okan Buruk, Liverpool zaferini değerlendirdi: "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı"
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" 09:19
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu 09:14
Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı detayları! Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı detayları! 09:14
Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... 09:04
Bugünkü maçlar 1 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 1 Ekim Çarşamba 2025 08:37
"Tüm dünya kimin büyük olduğunu gördü" "Tüm dünya kimin büyük olduğunu gördü" 08:27
Daha Eski
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:44
F.Bahçe'de gündem golcü transferi! F.Bahçe'de gündem golcü transferi! 01:34
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:26
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 01:15
Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! 01:15
Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... 01:15