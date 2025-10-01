Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Ekim puan durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

GELİNİM MUTFAKTA 1 Ekim | Gelinim Mutfakta'nın 1683. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 1 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 1 Ekim ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Ekim çarşamba günü yayımlanacak olan bölümünde, hangi gelin çeyrek altını kazanacak? Yarışma sonuçları resmi olarak açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Eylül Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 22-26 Eylül tarihleri arasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin Kader ve kayınvalidesi Tülay Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

ŞEVVAL: 16 puan

HANİFE: 16 puan

TUĞBA: 16 puan

MİYASE: 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 1683. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kayınvalide odasında neler oldu?

